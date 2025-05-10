Uşak'ta Eşinin Otomobillerini ve Evi Kundaklayan Zanlı Aranıyor

Uşak'ta, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmak için polis merkezine giden karısına ait 2 otomobili ve birlikte yaşadıkları evi kundakladığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın giriş katındaki dairede ve apartmanın önünde park halinde bulunan 2 otomobilde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangınlarda dairede ve otomobillerde hasar oluştu.

Dairede yaşayan N.U'nun (36), karısı E.U. ile (45) tartıştığı, E.U'nun kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle kocasından şikayetçi olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne gittiği sırada N.U'nun evi ve eşine ait otomobilleri kundakladığı iddia edildi.

Polis, N.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.