Uşak'ta Eşine Bıçakla Saldıran Kadın Gözaltına Alındı

Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sarayaltı Mahallesi Birinci Ulu Sokak'taki iki katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan M.G. (23) ile karısı S.G. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle S.G. kocası M.G.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Haber verilmesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

S.G. gözaltına alındı.