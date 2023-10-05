Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklama
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1120 yeşil reçeteye tabi hap, esrar ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobili kent merkezinde durdurdu.
Araçtaki aramalarda 1120 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar esrar ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.E, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel