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Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı

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Uşak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurdukları otomobilde 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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