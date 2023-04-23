Uşak'ta dört aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde üç otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde üç otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Uşak- Ankara kara yolunda bir otomobilin sola yanaşıp yavaşlaması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda E.A. (21) yönetimindeki 64 DE 930 plakalı otomobil, aynı yönde giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobile arkadan çarptı.

Bu sırada yolda ilerleyen 52 KE 093 minibüs ile 06 AGL 933 plakalı otomobilin sürücüleri, kazaya karışmamak için aynı anda manevra yaptı. Bu otomobille çarpışan minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüsün sürücüsü H.T, minibüsteki E.Y. (23), Y.Ö. (52), 06 AGL 933 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. (17) ve 64 DE 930 plakalı otomobildeki B.Ş.K. (13) yaralandı. Yaralılar ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.