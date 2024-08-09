Uşak'ta Dördüncü Kattan Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ta dördüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.U, Kemalöz Mahallesi Birinci Pırlanta Sokak'taki binanın dördüncü katındaki evin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.U, ambulansla götürüldüğü kentteki özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.