Uşak'ta Doktora Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli uzman doktor Şerif Ahmet Kandemir'e yönelik yapılan saldırıda, şüpheli M.M. tutuklandı. Olay, ölüm haberini verdiği hastanın oğlu tarafından gerçekleşti.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbeden şüpheli tutuklandı.

Hastanenin koroner yoğun bakım servisinde görev yapan uzman doktor Şerif Ahmet Kandemir'e yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan M.M'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi hakimlik, şüpheliyi "kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan tutukladı.

Olay

Dün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koroner yoğun bakım servisinde görevli uzman doktor Şerif Ahmet Kandemir, ölüm haberini verdiği hastanın oğlu M.M. tarafından darbedilip bıçakla tehdit edilmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Dilan Polat'ın korumasının vurulmasının ardından şoke eden mesaj

Koruması iki gün önce vuruldu! Saldırıyı bakın kim üstlendi
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Taraftarın sevgilisiydi! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Güloğlu ailesinde mezuniyet mutluluğu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezuniyet heyecanı yaşadı
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
İsrailli 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan birbirine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.