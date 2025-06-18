Uşak'ta Doktora Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli uzman doktor Şerif Ahmet Kandemir'e yönelik yapılan saldırıda, şüpheli M.M. tutuklandı. Olay, ölüm haberini verdiği hastanın oğlu tarafından gerçekleşti.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktoru darbeden şüpheli tutuklandı.
Hastanenin koroner yoğun bakım servisinde görev yapan uzman doktor Şerif Ahmet Kandemir'e yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan M.M'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi hakimlik, şüpheliyi "kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan tutukladı.
Olay
Dün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koroner yoğun bakım servisinde görevli uzman doktor Şerif Ahmet Kandemir, ölüm haberini verdiği hastanın oğlu M.M. tarafından darbedilip bıçakla tehdit edilmişti.
Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanmıştı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel