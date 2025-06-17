Uşak'ta Doktora Bıçaklı Saldırı Girişimi: Hekim Birliği İş Bırakma Kararı Aldı

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktora yönelik bıçaklı saldırı girişimi nedeniyle yarın il genelinde iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ş.A.K'ye, ölüm haberini verdiği kişinin iki oğlunca bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olay sırasında araya giren güvenlik görevlisi yaralanmış, ancak müdahalesiyle doktorumuz daha fazla zarar görmeden kurtarılmıştır. Meslektaşımızın genel durumu iyi olup, raporları alınmış ve ifadesi verilmiştir.

Yaşanan bu kabul edilemez şiddet olayı sebebiyle Hekim Birliği MYK toplantımızda, Uşak il genelinde yarın 1 günlük iş bırakma kararı aldığımızı kamuoyuna duyuruyoruz."