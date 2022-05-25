Uşak'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
 - Güncelleme:
Uşak'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Uşak'ta yoldan çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Uşak'ta yoldan çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Nutfi Kahraman yönetimindeki taş yüklü römorkun takılı olduğu 64 AN 244 plakalı traktör, merkeze bağlı İlyaslı Köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Kahraman, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

İlyaslı, Traktör, Uşak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title