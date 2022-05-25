Uşak'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haberler

Uşak'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
AA - Mehmet Çalık - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Uşak'ta yoldan çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Uşak'ta yoldan çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Nutfi Kahraman yönetimindeki taş yüklü römorkun takılı olduğu 64 AN 244 plakalı traktör, merkeze bağlı İlyaslı Köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı Kahraman, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel