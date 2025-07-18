Uşak'ta Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Uşak'ta Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
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Uşak-Ankara kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya devrildi; 3 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Uşak- Ankara kara yolunda ilerleyen H.Ü. (60) yönetimindeki 45 AT 068 plakalı otomobil, Ortaköy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki M.A. (54) ve H.H.A. (17) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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