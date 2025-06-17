Uşak'ta Darbe ve Boğma Olayı: 2 Tutuklama

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Uşak'ta bir kişi, akrabaları arasında çıkan tartışmada darbedilerek kemerle boğazı sıkıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Uşak'ta 1 kişinin darbedilip kemerle boğazının sıkılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'nda, dün E.A. (46) ile akrabaları Ş.D. (41), M.D. (46), Y.D. (24) ve F.D. (19) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.D, E.A'nın boğazını kemerle sıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.A, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D. ile M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uşak Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın akraba olan şahıslar arasındaki alacak verecek meselesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Darp olayına karışan 4 şüpheli yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlemleri yürütülmektedir."

Emniyette işlemleri tamamlanan Y.D. ve F.D. de adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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