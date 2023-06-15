Uşak'ta çobanlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Uşak'ta çobanların hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgasında 2'si ağır 3 kişi yaralanırken 2 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ın Banaz ilçesi Alaba köyünde çobanlık yapan E.A. ile yine çobanlık yapan N.A., M.A., M.A. RA. aralarında Harmanyeri mevkiinde karşılaşarak hayvan otlatma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle E.A., M.A ve kardeşi R.A.'yı koyun kırpma makasıyla yaralarken kendisi de darp sonucunda yaralandı. İhbar sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya ilişkin N.A. ve M.A. gözaltına alınırken yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - UŞAK