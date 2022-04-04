Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşerek ölen genç toprağa verildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşüp ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hasan Sarol'un cenazesi toprağa verildi.

Sarol'un cenazesi yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Aybey Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü, burada helallik istendi.

Daha sonra Eskigüney Köyü Camisi'nde, öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene anne Sultan, baba Süleyman Sarol ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da katıldı.

Sarol'un cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Mende köyünde 27 Mart'ta, cirit sahasında antrenman sırasında iki at çarpışmış, çarpışma sonucu dengesini kaybederek attan düşen Hasan Sarol ağır yaralanmıştı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarol, dün hayatını kaybetmişti.