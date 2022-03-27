Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç ağır yaralandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
 - Güncelleme:
Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç ağır yaralandı

Uşak'ta cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşerek ağır yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşerek ağır yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Mende köyündeki cirit sahasında antrenman sırasında iki at çarpıştı. Çarpışma sonucu dengesini kaybederek attan düşen 19 yaşındaki H.S, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan H.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title