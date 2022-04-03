Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta, cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Hasan Sarol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
UŞAK (AA) - Uşak'ta, cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Hasan Sarol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 gündür yaşam savaşı veren Sarol, kurtarılamadı.
Mende köyünde 27 Mart'ta, cirit sahasında antrenman sırasında iki at çarpışmış, çarpışma sonucu dengesini kaybederek attan düşen Hasan Sarol ağır yaralanmıştı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel