Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti - Haberler

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Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Uşak'ta, cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Hasan Sarol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta, cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Hasan Sarol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 gündür yaşam savaşı veren Sarol, kurtarılamadı.

Mende köyünde 27 Mart'ta, cirit sahasında antrenman sırasında iki at çarpışmış, çarpışma sonucu dengesini kaybederek attan düşen Hasan Sarol ağır yaralanmıştı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Araştırma, Uşak, Güncel, Haberler

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