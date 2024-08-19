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Uşak'ta çıkan yangında zarar gören alanlar dron ile görüntülendi

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Uşak'ın Eşme ilçesinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan dron ile görüntülendi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan dron ile görüntülendi.

Dereli köyü yakınlarında 17 Ağustos Cumartesi günü başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 46 saatte kontrol altına alındı.

Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü. Dron ile çekilen görüntülerde, yanan ve zarar gören ormanlık alanlar yer aldı.

Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dereli köyü yakınlarında otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.

Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmiş, tehlikenin geçmesinin ardından vatandaşlar tekrar evlerine dönmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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