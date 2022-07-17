Uşak'ta çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta müstakil bir ev, tamamen yandı.
Uşak'ta müstakil bir ev, tamamen yandı.
Merkeze bağlı Çatalbayır köyünde İmdat Tüy'e ait tek katlı evde, yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Uşak Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
AA / Mehmet Çalık - Güncel