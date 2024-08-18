Uşak'ta çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Dereli köyü yakınlarında dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangına, gece boyu karadan müdahale devam etti.

Yangını söndürmek için sabah tekrar hava müdahalesi başlatıldı.

Yangına, havadan 4 helikopter, karadan ise çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.

Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.