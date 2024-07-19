Uşak'ta çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına ekipler müdahale ediyor. Vali Ergün, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı.
Erice köyü yakınlarında ormanlık alanda dün çıkan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.
Yangın bölgesine giden Uşak Valisi Turan Ergün, çalışmaları inceledi.
Ergün, yangının kısmen kontrol altına alındığını, ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Yangının kontrol altına alındığı noktalarda incelemelerde bulunan Ergün, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ergün'e, Sivaslı Kaymakamı Ayşegül Efe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de eşlik etti.
Yangın
Erice köyü yakınlarında dün ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, havadan 10 helikopterle söndürme çalışmalarına destek verilmişti.
Vali Ergün, ilk belirlemelere göre yangının tarlada başlayarak ormanlık alana sıçradığını belirtmişti.