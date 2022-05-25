Uşak'ta çıkan orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü - Haberler

Uşak'ta çıkan orman yangınında 1,5 dekar alan zarar gördü
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan yangında, 1,5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan yangında, 1,5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Ketenlik Köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangında, 1,5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
AA / Mehmet Çalık - Güncel