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Uşak'ta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüphelileri gözaltına aldı.

Uşak'ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

UŞAK - Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kavga, Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi 6. Yalçın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.S. darp sonucu, M.S. ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince A.S. ve M.S. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan M.S'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince olay yerinden kaçan şüpheliler A.G. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

kavga Uşak Olay Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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