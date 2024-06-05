Uşak'ta Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Uşak Valiliği öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, eski Uşak Belediyesi hizmet binası önünde başladı.

Uşak Valisi Turan Ergün'ün de katıldığı yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş sırasında öğrenciler ellerinde "sıfır atık" yazılı balonlar, bazı vatandaşlar ise "Çöplerimizi geleceğe atmayalım", "Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur", "En iyi teknoloji çevreyi en az kirletendir", "Ambalajlar çöp değildir, geri kazandıralım" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Ergün, çevre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Uşak'ın geri dönüşüm sektörünün başkenti olduğunu belirten Ergün, çöpe atılacak malzemeleri tekrar ekonomiye kazandırarak çevrenin korunmasına büyük katkı sağlandığını kaydetti.

Ergün, kent genelinde Sıfır Atık projesi kapsamında 1575 eğitim faaliyetinin düzenlendiğini ve bu eğitimlere 68 bin 150 kişinin katıldığını aktararak, şunları ifade etti:

"2023 ve 2024 yıllarında sadece Sıfır Atık programının uygulamaya konulmasıyla kent genelinde 3 milyon 701 bin kilogram geri dönüştürülebilir atık, kaynağından ayrı toplanarak yeniden kullanılmaya gönderildi. Biz Uşaklılar olarak çevrenin öneminin bilincindeyiz. Dünyanın nasıl iklim krizleriyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Onun için sadece bugüne özel değil, yılın 365 gününe yayarak bu farkındalığı diri tutmak için çalışıyoruz."