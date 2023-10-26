Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler esnasında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Uşak'ta Cayrokopter ile havadan trafik denetimi

UŞAK - Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik ekiplerince, Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun Arttırılması sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi, karayolu ağında gözlemlenen sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesi amacıyla Cayrokopter destekli İzmir-Uşak Karayolu üzerinde bulunan Jandarma Uygulama Noktasında havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler esnasında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.