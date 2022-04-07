Uşak'ta çatıdan inmeye çalışırken düşen kişi ağır yaralandı - Haberler

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Uşak'ta çatıdan inmeye çalışırken düşen kişi ağır yaralandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta çatıdan inmeye çalışırken düşen kişi ağır yaralandı

Uşak'ta evinin çatısından duvara dayadığı ahşap merdivenle indiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta evinin çatısından duvara dayadığı ahşap merdivenle indiği sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Merkeze bağlı Örencik köyünde yaşayan 55 yaşındaki S.D, çatıyı tamir etmek için ahşap bir merdiven yardımıyla çatıya çıktı.

İşini tamamladıktan sonra duvara dayalı ahşap merdivenden inmeye çalışan S.D, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan S.D, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak, Güncel, Haberler

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