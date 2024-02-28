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Uşak'ta çapa makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı

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Uşak'ın Kayaağıl köyünde çalışırken ayakları çapa makinesine sıkışan C.A. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan C.A., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu hayati tehlike arz ediyor.

Uşak'ta ayakları çapa makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.

C.A. (60), Kayaağıl köyü yakınlarındaki bahçesinde çalıştığı sırada iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.

İhbar üzerine bölgeye yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince ayakları çapa makinesinden kurtarılan C.A., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

C.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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