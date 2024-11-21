Uşak'ta Çamura Saplanan Genç Kurtarıldı
Uşak'ta Mende köyü yakınlarındaki Yalamık Göleti'nde çamura saplanan 18 yaşındaki Ö.F.B., ihbar sonrası bölgeye sevk edilen ekiplerce kurtarıldı.
Uşak'ta, gölette çamura saplanan genç ekiplerce kurtarıldı.
Merkeze bağlı Mende köyü yakınlarındaki Yalamık Göleti'ne giren Ö.F.B. (18) çamura saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vücudunun bir bölümü çamura saplanan Ö.F.B. ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.