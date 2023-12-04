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Uşak'ta Bulunan Patlamamış Top Mermisi İmha Edildi

4 Aralık 2023 12:35 Son Güncelleme: 12:37 Abone Ol

Uşak'ın Kabaklar köyünde bulunan boş tarlada patlamamış bir top mermisi bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve uzman ekiplerce yapılan incelemede mermi güvenli bir şekilde imha edildi.