Uşak'ta Bulunan Patlamamış Top Mermisi İmha Edildi
Uşak'ın Kabaklar köyünde bulunan boş tarlada patlamamış bir top mermisi bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve uzman ekiplerce yapılan incelemede mermi güvenli bir şekilde imha edildi.
Uşak'ta boş tarlada bulunan patlamamış eski top mermisi, jandarma ekiplerince imha edildi.
Merkeze bağlı Kabaklar köyündeki bir tarlada, köylülerce patlamamış top mermisi bulundu.
İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Uzman ekiplerce yapılan incelemede, merminin pasla kaplı olduğu tespit edildi. Mermi, güvenli bölgede imha edildi.