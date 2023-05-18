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Uşak'ta Borç Kavgası: Bıçakla Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Uşak'ta Borç Kavgası: Bıçakla Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncel Haberler

Uşak'ta borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavga sonucu yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Uşak'ta borç meselesinden çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, A.Ü. (35) ile borç meselesi nedeniyle konuşmak için İslice Mahallesi Birinci Dere Sokak'ta bir araya geldiği G.K. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Ü, bıçakla G.K'yi yaraladı.

Arkadaşı tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen G.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sokakta bulunan bir apartta saklanan A.Ü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel

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