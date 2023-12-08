Uşak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Uşak'ta Bir Apartmanda Yangın Çıktı

Uşak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi Ali Galip Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında Y.Y'nin (31) yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürülürken, evde hasar oluştu.