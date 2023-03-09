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Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Uşak'ta bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Gürbüz Sokak'ta İ.E.D. (18) ve E.K. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.E.D, E.K'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan İ.E.D'yi kısa sürede yakaladı.

İ.E.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel

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