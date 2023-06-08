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Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Güncel Haberler

Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesi 1. Ferah Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S.K. (17) bıçakla, E.S. (17), A.Y. (16) ve H.E.Y. (19) darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Z.S.K. ve E.S. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, A.Y. ve H.E.Y. özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Z.S.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Berkan Çetin - Güncel

Dikilitaş Mahallesi Uşak Güncel Haberler

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