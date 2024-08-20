Uşak'ta Beton Pompası Kazası: İşçi Elektrik Akımına Kapıldı
Uşak'ta bir inşaatta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu bir işçi elektrik akımına kapıldı. İşçi hastanede tedavi altına alındı.
Uşak'ta beton pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Fatih Mahallesi İkinci Akarca Sokak'taki inşaatın temeline beton dökümü sırasında pompanın yükselen kolu elektrik tellerine temas etti.
Bu esnada inşaatın temelinde beton pompasının kolunu tutan inşaat işçisi Y.Y. (46), elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.