Uşak'ta Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: Anne ve Çocuk Yaralandı
Güncel Haberler
Uşak'ın Banaz ilçesinde, beton mikserine çarpan otomobildeki anne ve çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobildeki anne B.G. (23) ile 2 yaşındaki çocuğu T.G. yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde, beton mikserine çarpan otomobildeki anne ve çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ş.G'nin (32) kullandığı 35 YL 824 plakalı otomobil, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Dumlupınar rampasında aynı istikamette ilerleyen H.Y. (30) idaresindeki 65 ABM 537 plakalı beton mikserine çarptı.
Kazada otomobildeki anne B.G. (23) ile 2 yaşındaki çocuğu T.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.