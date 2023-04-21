Uşak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Atapark'taki Uşak Belediyesine ait kafeteryada düzenlenen programa Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Vekili Balcı yaptığı açıklamada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Belediye Başkanı Çakın da deprem felaketi nedeniyle bayramın buruk yaşandığını belirterek, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın da bayramlarını tebrik ediyorum. Allah'a şükürler olsun devletimiz ilk günden itibaren deprem bölgesinde. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.