Uşak'ta bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Uşak- Ankara kara yolunda ilerleyen Z.G. (60) yönetimindeki 06 BK 5868 plakalı hafif ticari araç, Kızılhisar köyü mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Bariyerleri aşan hafif ticari araç, ağaca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yolcu konumundaki S.G. (54) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel