Uşak'ta Bariyerlere Çarpan Araç Alev Aldı
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Uşak'ta meydana gelen kazada, minibüs bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.
Uşak'ta bariyerlere çarptıktan sonra alev alan araç kullanılmaz duruma geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza, İzmir Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında meydana geldi. H.Ç. (28) idaresindeki 64 NA 319 plakalı minibüs kontrolü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazadan sonra alev alan araç yanmaya başladı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve polis sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen araç kullanılmaz duruma geldi. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel