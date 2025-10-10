Uşak'ta Bandrolsüz Makaron ve Kaçak Tütün Operasyonu

Uşak'ta 78 bin 320 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen 14 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 78 bin 320 bandrolsüz makaron, 330 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 5 kilogram pipo tütünü, 5 sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 2 bin 650 kesilmiş bandrol, 30 elektronik sigara, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.