Uşak'ta Bandrolsüz 970 Bin Makaron Ele Geçirildi
Uşak'ta bir tırda yapılan denetimlerde 970 bin bandrolsüz makaron bulundu. Şüpheli iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Uşak'ta bir tırda 970 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki denetim noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, tırın dorsesinde kolilerin içerisinde 970 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Araçtaki Ş.Y. ve A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel