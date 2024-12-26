Uşak'ta Babasını Sopayla Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Uşak'ta, oğlu Remzi D. tarafından sopayla darbedilen Engin D. hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Remzi D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak'ta babasını sopayla öldüren şüpheli tutuklandı.
Aybey Mahallesi'nde işlenen cinayetin ardından gözaltına alınan Remzi D'nin (23), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan yaşamını yitiren baba Engin D'nin (58) cenazesi Karakaya Mezarlığında toprağa verildi.
Dün, oğlu Remzi D. tarafından sopayla darbedilen Engin D, kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.