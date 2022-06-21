Uşak'ta aynı evde yaşadığı arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü Uşak'ta aynı evde beraber yaşadığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi. Uşak'ta aynı evde beraber yaşadığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi. Ünalan Mahallesi 1 Nisan Sokak'ta gece saatlerinde bir apartman dairesinden tabanca sesi geldiği ihbarı üzerine ekipler adrese gitti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, başından tabancayla vurulduğu tespit edilen İrfan Pekçetin'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Pekçetin'in cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, olay sırasında evde olduğu ve daha sonra ayrıldığı tespit edilen Pekçetin'in arkadaşı M.Y. (28) Otogar Kavşağı'nda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. M.Y'nin ifadesinde, evde tabancayla uğraştığı sırada kazayla ateş aldığını, merminin karşıdaki kanepede uyuyan arkadaşına isabet ettiğini söylediği öğrenildi. AA / Mehmet Çalık - Güncel Uşak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Uşak'ta aynı evde yaşadığı arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.