Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki karı koca yaralandı
Uşak'ın Sarayaltı Mahallesi'nde bir otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan karı koca yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki karı koca yaralandı.
Sarayaltı Mahallesi'ndeki Nuri Şeker Caddesi'nde ilerleyen S.Ş. (50) yönetimindeki 64 AJ 208 plakalı otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada S.Ş. ile otomobilde bulunan eşi H.Ş. (49) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.