Uşak'ta Av Tüfeğiyle Açılan Ateşte İkiz Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti
Uşak’ta ormanlık alanda oturan ikiz kardeşlerden biri, av tüfeğiyle açılan ateşte hayatını kaybetti. Diğer kardeş ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili Jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Uşak'ta av tüfeğiyle açılan ateşte ikiz kardeşlerden biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.
Hacıkadem Çamlığı mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda oturan 0.U. (31) ile ikizi O.U'ya (31) av tüfeğiyle ateş edildi.
Yaralanan ikiz kardeşler, arkadaşları tarafından kentteki bir özel hastaneye götürüldü.
İkizlerden biri buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay anında bölgede olan ve Jandarma ekiplerince ifadesine başvurulan ikizlerin arkadaşları, ikizlere aralarında daha önceden husumet bulunan K.İ'nin bölgeye plakası sökülmüş bir otomobille gelerek ateş ettiği ve kaçtığının öne sürdü.
Jandarma, K.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.