Uşak'ta Av Tüfeğiyle Açılan Ateşte İkiz Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak’ta ormanlık alanda oturan ikiz kardeşlerden biri, av tüfeğiyle açılan ateşte hayatını kaybetti. Diğer kardeş ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili Jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Uşak'ta av tüfeğiyle açılan ateşte ikiz kardeşlerden biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

Hacıkadem Çamlığı mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda oturan 0.U. (31) ile ikizi O.U'ya (31) av tüfeğiyle ateş edildi.

Yaralanan ikiz kardeşler, arkadaşları tarafından kentteki bir özel hastaneye götürüldü.

İkizlerden biri buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anında bölgede olan ve Jandarma ekiplerince ifadesine başvurulan ikizlerin arkadaşları, ikizlere aralarında daha önceden husumet bulunan K.İ'nin bölgeye plakası sökülmüş bir otomobille gelerek ateş ettiği ve kaçtığının öne sürdü.

Jandarma, K.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor

Beşiktaş'ta transfer bitti ancak yıldız isim Türkiye'ye gelemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Archie Brown transferini açıkladı

Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.