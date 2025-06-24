Uşak'ta Arpa Tarlasında Yangın Çıktı
Uşak'ın Çınarcık köyü yakınlarında arpa tarlasında başlayan yangın, makilik alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Uşak'ta arpa tarlasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Çınarcık köyü yakınlarında arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan yangın, makilik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel