Uşak'ta arife günü şehitlik ziyaret edildi
Uşak'ta, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Uşak'ta, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Şekerevleri Mezarlığı'ndaki Uşak Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi.
Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri kabirlere karanfil bıraktı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel