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Uşak'ta aranan 75 kişi yakalandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta aranan 75 kişi yakalandı

Uşak'ta, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda yakalanan 75 kişiden 51'i cezaevine gönderildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda yakalanan 75 kişiden 51'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan şahıslara yönelik 15-22 Nisan tarihleri arasında operasyon düzenlendi.

Yakalanan 75 kişiden 51'i cezaevine gönderildi, 24'ü ise serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nisan, Uşak, Güncel, Haberler

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