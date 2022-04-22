Uşak'ta aranan 75 kişi yakalandı
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda yakalanan 75 kişiden 51'i cezaevine gönderildi.
UŞAK (AA) - Uşak'ta, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda yakalanan 75 kişiden 51'i cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde aranan şahıslara yönelik 15-22 Nisan tarihleri arasında operasyon düzenlendi.
Yakalanan 75 kişiden 51'i cezaevine gönderildi, 24'ü ise serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel