Uşak'ta aranan 61 kişi yakalandı
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 kişi yakalandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-15 Nisan 2022 tarihleri arasında kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 61 kişiden 45'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 16'sı ise serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel