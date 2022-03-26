Uşak'ta aranan 48 kişi yakalandı
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 48 kişiden 35'i cezaevine gönderildi.
UŞAK (AA) - Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 48 kişiden 35'i cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik 18-25 Mart tarihleri arasında operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan 48 kişiden 35'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 13'ü ise serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel