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Uşak'ta aranan 48 kişi yakalandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta aranan 48 kişi yakalandı

Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 48 kişiden 35'i cezaevine gönderildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 48 kişiden 35'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik 18-25 Mart tarihleri arasında operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 48 kişiden 35'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 13'ü ise serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Mart, Uşak, Güncel, Haberler

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