Uşak'ta "Anne Baba Üniversitesi" açıldı

UŞAK (AA) - Uşak Valiliği ve Uşak Üniversitesi iş birliğiyle anne ve babaların aile hayatına ilişkin eğitim almalarını sağlamak amacıyla "Anne Baba Üniversitesi" açıldı.

"Anne Baba Üniversitesi" projesi kapsamında Uşak Üniversitesi bünyesindeki 10 akademisyen, Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki görevli 1 avukat ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 1 doktor tarafından başvuru yapan anne ve babalara 30 saatlik eğitim verilecek.

Proje kapsamında anne babalara, "çocuk gelişimi ve eğitimi", "evlilik ve aile hayatı" "aile yaşam becerileri", "okul ve aile", "değerlerin edinilmesinde ailenin rolü", "hukuk okuryazarlığı", "sağlık okuryazarlığı", "ailede bilinçli medya kullanımı", "aile bütçesi ve kaynak yönetimi", "aile ve din ahlak eğitimi" konularında eğitimler verilecek.

Haftada 1 gün 3 saat olarak gerçekleştirilecek eğitimlerin ardından katılımcılara sertifika verilecek.

Köme Mahallesi'ndeki Aile Danışma Merkezi'nde verilen eğitimlerin açılışına katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 2022 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Eğitimlere Uşaklı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Kocabıyık, "Amacımız bilinçli aileler öncülüğünde bilinçli toplumun oluşmasına katkı sağlamak. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın eğitiminde ailenin kapasitesini güçlendirmek, aile kurumuna dair kavramlarda alanında uzman kişilerden eğitim almalarını sağlamak. Anne-babalık duygu, tavır ve davranışlarında olumlu dönüşümlerine alan açmaktır." dedi.

Kocabıyık ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, eğitimlere katılan aileleri ve oyun odasındaki çocuklarını ziyaret ederek hediyeler verdi.