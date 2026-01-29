Haberler

Uşak'ta haber alınamayan Alzheimer hastası kadın aranıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta, 11 Ocak'tan beri kayıp olan Alzheimer hastası Nurten Bilir'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, çevredeki ormanlık alanları ve güvenlik kameralarını taradı.

Uşak'ta, 11 Ocak'tan beri haber alınamayan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Kemalöz Mahallesi Birinci Kasapoğlu Sokak'ta yaşayan Uğur Bilir'in (36) 11 Ocak'ta polise başvurarak aynı evde yaşadığı Alzheimer hastası annesi Nurten Bilir'in (66) evden ayrıldığını ve haber alamadıklarını bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Bilir'in evinin yakınındaki ormanlık bölgede özel eğitimli köpek desteğiyle arama yaptı.

Bilir'in gidebileceği güzergahlardaki güvenlik kameralarında yapılan incelemede sonuç elde edilemediği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti

Bu fotoğraftaki suçluların tamamı idam edildi
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor

680 yıllık mesleğin son temsilcisi! Günde 20 kilometre koşuyor