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Uşak'ta ağaca çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta ağaca çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ağaca çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

SİVASLI, UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ağaca çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Pınarbaşı beldesinden Denizli'nin Çivril ilçesi istikametine ilerleyen Ramazan Özcan (25) yönetimindeki 20 AAY 436 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki Metin Göner (47), ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Minibüs, Denizli, Sivaslı, Uşak, Güncel, Haberler

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